ЕС отказался выделять деньги правительству Лукашенко

Евросоюз готовит против Белоруссии новый пакет санкций. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Теперь ограничения коснутся не только физических лиц, но и государственных структур.

«Сегодня мы договорились начать подготовку нового раунда санкций в ответ на насилие властей и с целью поддержки белорусского народа. Эти санкции будут введены не только против физических лиц, но и против [государственных] структур, компаний и предпринимателей», — передает ТАСС его слова.

В подготовке санкций участвуют 27 стран ЕС. Боррель также рассказал, что Евросоюз больше не выделит ни одного евро правительству белорусского президента Александра Лукашенко. Кроме того, все средства для этой страны пойдут через НПО гражданскому обществу.

В начале ноября стало известно о новых санкциях, введенных Евросоюзом против Александра Лукашенко и ряда государственных деятелей. Санкции направлены на запрет на поездки, а также заморозку активов. А в начале октября политическое объединение ввело санкции против 40 белорусских чиновников, но тогда включать в список главу государства они не стали.

В ответ на это Лукашенко заявил, что «не парится» по поводу новых ограничений. Так как, по его словам, под санкциями он находится уже всю жизнь.