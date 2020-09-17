Оппозиция Белоруссии представит санкционный список чиновников и силовиков

Белорусских чиновников и силовиков, которые работали на акциях протеста в республике, внесут в единый список. Его готовят представители оппозиции страны, чтобы потом передать в Россию, государствам ЕС, в Турцию, США и на Украину.

Перечень получил название «список Тарайковского» в память о первой жертве «милицейского произвола» Александре Тарайковском, рассказала экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Ее процитировал Telegram-канал «Пул Первой».

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе», — пояснила Тихановская.

Оппозиция включит в санкционный перечень причастных «к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными». Чтобы установить их личности, идет работа с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси».

Список передадут России, США, в Евросоюз, Турцию и на Украину. Его опубликуют и будут постоянно расширять.

Тихановская снова предложила белорусским силовикам «остановить насилие» и встать на сторону народа. Иначе, по ее словам, им не избежать «справедливого суда и наказания».

Представители оппозиции считают Светлану Тихановскую победителем президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. Тихановская после выборов покинула страну и уехала в Литву.

После голосования в Белоруссии начались массовые протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками. Против протестующих применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.