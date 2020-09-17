Майдана не будет. Чем отличаются протесты в Белоруссии и на Украине

В Белоруссии невозможно повторение украинского сценария 2014-го года. Такое мнение в выразила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Опрошенные «360» политологи единогласно с ней согласились. Чем отличаются ситуации в Белоруссии и на Украине?

Лукашенко и Янукович

«Ситуации разнятся, начиная с главы государств. Президент Белоруссии и бывший лидер Украины по характерам и по методам управления — это абсолютно два разных человека. Александр Лукашенко все-таки более жесткий», — заявила в разговоре с «360» политолог Наталия Елисеева.

По ее словам, экс-глава Украины ничего не смог сделать, у него не получилось высказать жесткую позицию, которая позволила бы на корню подавить протесты и «непонятное недовольство».

У Лукашенко перед глазами был наглядный пример. У него было два варианта: поступить как Янукович — но глава Белоруссии знал, к чему это приведет и какими будут последствия, — либо пойти своим, жестким путем Наталия Елисеева политолог.

Более того, на Украине был раскол среди правящих кругов. Переворот при содействии Запада осуществился там внутренними силами в лице олигархов, части правящих кругов и так далее. Об этом в разговоре с «360» рассказал белорусский политолог Николай Сергеев.

«В Белоруссии же власть показала, что действует согласованно и едино. Никакого раскола во власти нет. В правоохранительной системе, за исключением отдельных лиц, тоже все работают цельно. Система государственной власти в Белоруссии устояла. Ее дезорганизовать не получилось», — отметил собеседник.

Участие Запада

Важным моментом было прямое участие западных представителей. По словам Елисеевой, Янукович не смог пресечь вмешательство в дела своей страны. Лукашенко же это удалось.

В этом с коллегой согласен и Сергеев. Он отметил, что изначально были попытки представителей ЕС приехать в Белоруссию, но власти их попросту не пустили. По словам собеседника, особенно сильно представители Запада хотели проникнуть в Гродненскую область. Там они рассчитывали на значительное количество польского населения, уверен Сергеев.

«Был достаточно напряженный момент, когда на домах и подъездах появились польские флаги, но Лукашенко действовал очень решительно. Более того, сейчас даже архиепископ-митрополит Тадеуш Кондрусевич в Белоруссию попасть не может. Формально повод такой, что у него там с гражданством непонятно. А один из реальных поводов — то, что он выступил с поддержкой протестов», — добавил Сергеев.

Причины протестов

«На Украине это все было связано непосредственно с Евросоюзом, с выбором дальнейшего вектора развития. Киев стоял на перепутье — либо соглашение с ЕС, либо дальнейшая жизнь с Россией. В Белоруссии такого выбора не стояло. Там был конкретно вопрос выборов. Даже сами причины протестов разные. Украина выбирала свой путь, а Белоруссия выбирала непосредственно президента», — подчеркнула Елисеева.

С этим согласен и белорусский политолог Александр Класковский. Он отметил, что в Белоруссии идет протест против несменяемости власти. На Украине же история была совсем иной. Там был вопрос геополитического выбора.

В случае Белоруссии нет лозунга: «Белоруссию в Европу! Подальше от России!» Здесь есть лозунги о том, что Лукашенко должен уйти, должны прекратиться политические репрессии, нужно освободить политзаключенных и провести новые выборы. В этом коренное отличие ситуаций Александр Класковский политолог.

Поведение протестующих

Также собеседник «360» подчеркнул, что акции в Белоруссии носят исключительно мирный характер. Белорусский политолог Евгений Прейгерман назвал поведение протестующих одним из основных отличий.

В Белоруссии люди пока, слава Богу, снимают обувь, когда встают на скамейки. На Украине же достаточно быстро перешли к баррикадам, «коктейлям Молотова», захватам зданий и так далее Евгений Прейгерман политолог.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа — после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Оппозиция с такими результатами не согласилась. В первые дни демонстрации активно подавляли силовики, которые применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.