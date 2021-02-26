Оппозиция Армении разыграла расстрел четы Чаушеску. Видео

Оппозиционный активист Нарек Малян в пятницу перед началом митинга у здания парламента Армении показал спектакль о расстреле Николае Чаушеску и его жены. Об этом сообщило агентство Sputnik Армения.

Активисты, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, встали в круг прямо на проезжей части перекрытого проспекта Баграмяна. Люди в масках в камуфляжной форме вывели в центр мужчину и женщину с завязанными глазами и в наручниках, после чего «расстреляли их». По завершении перформанса вся толпа дружно аплодировала, кричала «Браво!» и «Никол — предатель!».

Акция получила название «Расстрел Чаушеску, или смерть предателям». Активист Нарек Малян, который поставил этот «футуристический спектакль», сообщил, что изначально собирался разыграть его еще в субботу, 20 февраля, перед митингом на площади Свободы, но был задержан. Он пообещал, что вскоре также поставит балет «Восстание дебилов».

Армянская оппозиция в пятницу провела сразу два митинга за день. На проспекте Баграмяна появились палатки. Протестующие заявляли, что не разойдутся по домам, пока Пашинян не уйдет в отставку.