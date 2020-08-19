Названы цели белорусской оппозиции

Координационный совет оппозиции Белоруссии по транзиту власти будет искать пути преодоления политического кризиса. Он не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике.

Об этом говорится в резолюции, которую цитирует «Sputnik Белоруссия» в своем Telegram-канале. В резолюции сказано, что на президентских выборах 9 августа были зафиксированы многочисленные нарушения. С начала предвыборной кампании по политическим мотивам были задержаны и арестованы свыше семи тысяч граждан.

«Правоохранительные органы применяли к участникам акций недопустимое насилие, что привело к человеческим жертвам. По отношению к задержанным применялись пытки. Народ утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки. Многие иностранные государства не признали результаты выборов президента Республики Беларусь», — сказано в резолюции.

Координационный совет Белоруссии также потребовал признать недействительными результаты голосования и провести новые президентские выборы с новым составом всех комиссий и по международным стандартам.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов и считает, что победила Светлана Тихановская. Оппозиционеры объявили о создании координационного совета по трансферу власти, который будет состоять из 70 человек. Лукашенко в ответ на это заявил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить «некоторые горячие головы».

Массовые протесты в Белоруссии начались сразу после оглашения результатов выборов 9 августа. Граждане республики сочли победу президента Александра Лукашенко сфальсифицированной, и вышли на улицы.