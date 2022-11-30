Эксклюзив 30 ноября 2022, 14:54 «Опять обвинить Россию». США одобрили скандал с участием российских и китайских самолетов у Южной Кореи Политолог Михайлов: Россия показала США и Южной Корее союзнические отношения с Китаем Пресс-служба Минобороны

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Южная Корея устроила скандал со вхождением российских и китайских военных самолетов в «опознавательную зону ПВО» страны с согласия США, рассказал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. По его словам, Россия не занималась намеренными провокациями, но продемонстрировала Западу союзнические отношения с КНР.

Михайлов отметил, что Южная Корея входит в сферу влияния США и является их сателлитом, поэтому занимается такими же провокациями, как американское руководство. По мнению политолога, если России необходимо провести учения с Китаем, это сделают в рамках международных правил.

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«Думаю, этот скандал раздувают намеренно — для того, чтобы опять обвинить Россию и Китай в тех или иных провокационных действиях. Мы знаем, что сейчас Китай настаивает на передаче Тайваня мирным путем, в рамках этих событий происходят подобные конфронтационные моменты», — рассказал собеседник «360».

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Михайлов добавил, что появление российских и китайских самолетов в очередной раз доказало тесное сотрудничество двух стран. Политолог отметил — Россия готова оборонять свои рубежи в случае нарушений государственной границы или нарастания конфронтации в Тихоокеанском регионе.

В опознавательной зоне ПВО Южной Кореи заметили четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя СУ-35, а также два бомбардировщика H-6 из Китая. Власти республики отметили, что воздушное пространство страны никто не нарушал.