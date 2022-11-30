Мир 30 ноября 2022, 11:11 Военные самолеты КНР и России вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи Yonhap: Южная Корея заявила о попадании самолетов КНР и РФ в опознавательную зону ПВО Викимедиа

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Утром 30 ноября военные самолеты КНР и России вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи без нарушения воздушного пространства этой страны. Такое заявление сделали представители Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Их процитировало издание Yonhap.

По данным ведомства, в опознавательную зону ПВО Южной Кореи попали два китайских бомбардировщика H-6 и шесть российских военных самолетов. При этом официальное воздушное пространство Республики Корея нарушено не было.

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Представители комитета отметили, что китайские бомбардировщики дважды входили в зону действия южнокорейских систем ПВО: сначала к северо-западу от острова Ио, а затем на северо-востоке от города Пхохан.

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Среди российских самолетов они отметили четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя СУ-35.

ВС Южной Кореи подняли военную авиацию. Среди задействованных самолетов — истребители F-15K. Этот маневр объяснили тактическими мерами и подготовкой к непредвиденным обстоятельствам.