Автор «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us

Российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала HBO, основанного на компьютерной игре The Last of Us («Одни из нас»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter

Изначально режиссером должен был выступить Йохан Ренк, работавший до этого со сценаристом Крэйгом Мэйзином над мини-сериалом «Чернобыль». Однако Ренк отказался из-за других проектов.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел», — написал Балагов в Instagram.

Постановщик добавил, что «шоу будет *** [офигенным]».

Балагову 29 лет. Он известен по фильмам «Теснота» и «Дылда». Последний получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале и выдвигался от России на «Оскар».

Игра The Last of Us была выпущена для консоли PlayStation. По сюжету контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли путешествуют по территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии.