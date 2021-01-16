Автор «Дылды» Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод сериала по игре The Last of Us

Изначально режиссером должен был выступить Йохан Ренк, работавший до этого со сценаристом Крэйгом Мэйзином над мини-сериалом «Чернобыль». Однако Ренк отказался из-за других проектов.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last of Us и никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел», — написал Балагов в Instagram.

Постановщик добавил, что «шоу будет *** [офигенным]».

Балагову 29 лет. Он известен по фильмам «Теснота» и «Дылда». Последний получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале и выдвигался от России на «Оскар».

Игра The Last of Us была выпущена для консоли PlayStation. По сюжету контрабандист Джоэл и девочка-подросток Элли путешествуют по территории бывших США спустя двадцать лет после глобальной пандемии.