Мир 17 ноября 2022, 10:43 Оператор Шолмов рассказал, как опешил от комплимента Байдена Оператор «Первого канала» Шолмов рассказал о полученном комплименте от Байдена "ВКонтакте"

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Оператор «Первого канала» Юрий Шолмов, бицепсами которого восхитился президент Соединенных Штатов Джо Байден, рассказал, что опешил от комплимента, но ему было приятно. Об этом он рассказал ТАСС.

«Вдруг Байден показывает на меня, говорит фразу про руки, я сначала вообще не понял, к кому он обращается, протягивает руку, и я не понимаю, что делать — здороваться, но у меня камера в руке», — сказал оператор.

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Шолмов ответил Байдену «Спасибо» продолжил работать. Он заключил, что «все-таки когда президенты на тебя обращают внимание — это приятно немного». При этом он все же назвал это обычным рабочим моментом.

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По словам оператора, он старается ходить в тренажерный зал три-пять раз в неделю, даже когда бывает в командировках.

Утром 16 ноября на G20 американский президент Джо Байден обратил внимание на бицепсы российского телеоператора. Он сказал, что эти «пушки» его пугают, что они больше, чем у него голова.