Мир 17 ноября 2022, 06:22 «Байден хотел потрогать мои руки». Оператор телеканала из России стал знаменитостью на G20 Президент США Байден на G20 похвалил оператора Первого канала Шолмова за накачанные руки "ВКонтакте"

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В Индонезии завершился саммит G20. Во второй день телеоператор Юрий Шолмов неожиданно для себя стал знаменитостью. Президенты США Джо Байден и Франции Эммануэль Макрон похвалили его накачанные руки, сообщил Первый канал.

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Утром 16 ноября на G20 запланировали культурную программу с посадкой деревьев. Но из-за ситуации в Польше созвали экстренное совещание. Только после него руководители делегаций посадили мангровые саженцы, а потом приняли участие в экскурсии.

Во время прогулки Джо Байден показал на российского оператора и сказал, что его бицепсы пугают. Они больше, чем голова президента, в США такие называют пушками. Он спросил, из какой страны этот мужчина и, услышав ответ, сказал, что ему наплевать. Эммануэль Макрон присоединился к разговору и похвалил Юрия Шолмова за хорошие тренировки.

«За несколько дней до этого мы уже снимали Байдена. Я обратил внимание, что он смотрит на меня и смотрит. Оказывается, вот для чего. Видимо, [Байден] хотел потрогать мои руки», — рассказал оператор.

Юрий Шолмов действительно поддерживает хорошую форму и тренируется даже в командировках. Обхват его бицепса — 50 сантиметров.