Мир 23 февраля 2024, 18:01 Оператор платежной системы «Мир» попал под санкции США США включили в список санкций оператора российской платежной системы «Мир» Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Власти Соединенных Штатов ввели санкции против российской национальной платежной системы «Мир». Под ограничения также попали несколько банков, сообщил сайт kp.ru.

Новый вашингтонский санкционный список пополнили банки — «Авангард», Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк.

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Девелоперская группа ПИК и производитель машин бренд Aurus также попали под ограничения США.

Ранее Евросоюз наложил санкции на председателя Народного совета ДНР Артема Жогу, председателя правления «Движения первых» Григория Гурова. В 13-й пакет антироссийских санкций попали руководители пяти регионов России. Речь идет о главах ХМАО, Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей.