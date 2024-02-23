Мир 23 февраля 2024, 17:11 ЕС ввел санкции против Жоги, Гурова и глав пяти регионов России Глава парламента ДНР Жога и председатель «Движения первых» попали под санкции ЕС РИА «Новости»

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Евросоюз ввел санкции в отношении председателя народного совета ДНР Артема Жоги и председателя правления «Движения первых» Григория Гурова. Перечень физических и юридических лиц, которые попали в 13-й пакет санкций против России, опубликовал официальный журнал ЕС.

Список ограничений ЕС также пополнили главы ХМАО, Тульской, Пензенской, Рязанской, Белгородской областей.

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Евросоюз также добавил в 13-й пакет антироссийских санкций организации из третьих стран. Всего ограничения ввели в отношении 27 компаний, в том числе из Индии, Казахстана и Таиланда. Поводом для введения санкций против компаний послужила якобы их прямая поддержка военно-промышленного комплекса России.