Мир 02 апреля 2023, 09:19 Опекунам в Славянске пригрозили лишением прав на приемных детей «Укринформ»: власти Славянска пригрозили опекунам принудительно эвакуировать детей РИА «Новости»

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Власти подконтрольного властям Украины города Славянска пригрозили опекунам и попечителям лишить их прав в случае отказа эвакуировать приемных детей. Об этом сообщило местное издание «Укринформ» со ссылкой на заявление городской военной администрации.

«Отказавшихся уехать опекунов лишат их обязанностей, а детей эвакуируют принудительно. Об этом попечителям и опекунам напомнили на заседании комиссии по делам ребенка, которое прошло в Славянске», — отметили в администрации.

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Глава службы по делам детей городской военной администрации Елена Соколова заявила, что в Славянской общине остались 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка, не имеющих родителей.

Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ начало перебрасывать личный состав и множество военной техники в район Славянска.