Мир 26 июня 2023, 15:47 ОПЕК спрогнозировала рост спроса на нефть на 23% к 2045 году ОПЕК: мировой спрос на нефть к 2045 году увеличится до 110 млн баррелей в сутки РИА «Новости»

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Мировой спрос на нефть вырастет к 2045 году до 110 млн баррелей в сутки, таким образом совокупный спрос увеличится на 23%. Об этом заявил генсек ОПЕК Хайсам Аль-Гайс на энергетической конференции в Куала-Лумпуре, текст его обращения опубликовал сайт организации.

Он указал на важность стабильности рынка как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Хайсам Аль-Гайс отметил, что что в будущем возобновляемые источники энергии станут играть более значимую роль в мировом энергетическом балансе и подтвердил, что некоторые страны-члены ОПЕК «уже вкладывают значительные средства» в эту область. Тем не менее, по его словам, нефть останется неотъемлемой частью рынка.

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«Мировой спрос на нефть вырастет до 110 миллионов баррелей в день к 2045 году, и к тому времени нефть по-прежнему будет составлять около 29% энергетического баланса», — отметил генсек ОПЕК.

Он подчеркнул, что недофинансирование нефтяной отрасли ставит под угрозу жизнеспособность всей энергетической системы. В ОПЕК считают, что инвестиции для нефтяной промышленности должны составлять более 500 миллиардов долларов ежегодно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова продолжить работу с арабскими странами в рамках ОПЕК+, чтобы обеспечить справедливые цены на нефть.