18 июня 2023, 02:52
Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+
Россия готова продолжить работу с арабскими странами в рамках ОПЕК+, чтобы обеспечить справедливые цены на нефть. Об этом в интервью RT Arabic рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Россия продолжит взаимодействие со многими государствами арабского мира, прежде всего, странами Персидского залива в усилиях по обеспечению справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть», — заявил представитель Кремля.
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Песков заявил, что Россия положительно оценивает развития взаимоотношений со странами ОПЕК+. «Мы будем делать это дальше», добавил пресс-секретарь.
По поводу диалога с Украиной Песков отметил, что Россия к нему готова, имеет возможности и политическую волю. Однако сейчас «нет фундамента» для возможных переговоров. Президент Украины подписал декрет, запрещающий переговоры с Россией.
Дмитрий Песков
ОПЕК
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