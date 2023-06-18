Власть 18 июня 2023, 02:52 Песков заявил о дальнейшем взаимодействии в рамках ОПЕК+ РИА «Новости»

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Россия готова продолжить работу с арабскими странами в рамках ОПЕК+, чтобы обеспечить справедливые цены на нефть. Об этом в интервью RT Arabic рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия продолжит взаимодействие со многими государствами арабского мира, прежде всего, странами Персидского залива в усилиях по обеспечению справедливых цен на энергоносители, прежде всего, на нефть», — заявил представитель Кремля.

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Песков заявил, что Россия положительно оценивает развития взаимоотношений со странами ОПЕК+. «Мы будем делать это дальше», добавил пресс-секретарь.

По поводу диалога с Украиной Песков отметил, что Россия к нему готова, имеет возможности и политическую волю. Однако сейчас «нет фундамента» для возможных переговоров. Президент Украины подписал декрет, запрещающий переговоры с Россией.