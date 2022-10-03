ОПЕК+ обсудит вопрос сокращения суточной добычи нефти | 360°

Мир 03 октября 2022, 00:48 Поделиться Telegram

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Viber ОПЕК+ обсудит вопрос сокращения суточной добычи нефти Bloomberg: ОПЕК+ обсудит вопрос сокращения суточной добычи нефти РИА «Новости»

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Страны — участницы соглашения ОПЕК+ обсудят возможность сокращения суточной добычи нефти более чем на миллион баррелей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

Вопрос о сокращении добычи нефти представители стран обсудят на заседании в Вене в среду, 5 октября. Если инициативу одобрят, то снижение на миллион баррелей станет самым большим со времен пандемии. Сокращение задумали провести на фоне быстрого замедления мировой экономики в условиях быстрого ужесточения денежно-кредитной политики.

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Как отметили участники предстоящей встречи, окончательное решение о размере сокращения не будут принимать до заседания.

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Ранее сообщалось, что встреча стран — участниц соглашения впервые пройдет в очном формате с марта 2020 года. Сначала в Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета, а после него состоится встреча министров стран ОПЕК+.

Как писали журналисты, ОПЕК+ обсуждают возможность снижения добычи нефти для поддержки нефтяного рынка. Уменьшить добычу на полмиллиона-один миллион баррелей в сутки предлагают в ноябре.

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