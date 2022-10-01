Министры стран ОПЕК+ впервые за два года встретятся очно 5 октября | 360°

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Министры стран ОПЕК+ впервые за два года встретятся очно 5 октября

ОПЕК: министры стран — участниц соглашения очно встретятся 5 октября в Вене

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Страны — участницы соглашения ОПЕК+ 5 октября встретятся очно в Вене, в штаб-квартире ОПЕК, впервые с марта 2020 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз организации.

В Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета, а затем встреча министров стран ОПЕК+.

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Во время пандемии коронавируса все заседания альянса проходили в формате видеоконференции.

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Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ обсуждают снижение добычи нефти на ноябрь в объеме 0,5-1 миллиона баррелей в сутки, чтобы поддержать ситуацию на нефтяном рынке.

Вопросы по ОПЕК+ недавно обсудили президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Стороны положительно оценили совместную работу в формате ОПЕК+, направленную на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка.

ОПЕК

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