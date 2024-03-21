Мир 21 марта 2024, 11:11 США признали, что ВС России восстановятся после СВО быстрее армии НАТО WSJ: ВС РФ восстановятся после СВО быстрее армии НАТО Capt. H Howey/Keystone Press Agency/globallookpress

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Россия после спецоперации восстановит свои вооруженные силы намного быстрее, чем это смогут сделать европейские страны. Таким мнением поделился журналист американского издания The Wall Street Journal.

«Москва сможет восстановить свои вооруженные силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощил свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии», — констатировали в материале.

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По мнению автора, Европе потребуется не менее 20 лет на то, чтобы создать не зависящую от США армию. На фоне долгов и экономической нестабильности многие страны ЕС сокращают бюджет. В этих непростых условиях им ради укрепления безопасности понадобится увеличить расходы на оборону. По оценке отставного генерал-лейтенанта ВС Бельгии Марка Тиса, с которым пообщалось издание, его стране понадобится более пяти миллиардов долларов на покупку боеприпасов в количестве, достаточном для борьбы с гипотетическим вторжением.

Ранее бывший министр обороны Британии Бен Уоллес призвал донести до России, что Соединенное Королевство при необходимости готово отправить войска на Украину.