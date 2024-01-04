Мир 04 января 2024, 22:10 ООН заявила о росте экономики России ООН: экономика России в 2023 году выросла на 2,7% РИА «Новости»

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Экономика России выросла в 2023 году на 2,7%, в 2024-м ожидается рост на 1,3%. Об этом на брифинге заявил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подсчитали, что <…> рост российской экономики составил примерно 2,7% <…>, рост замедлится до 1,3% в 2024 году», — отметил он.

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Всемирный банк внес Россию в пятерку ведущих мировых экономик в 2023 году. В этот список попали США, Китай, Индия и Япония.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что валовый внутренний продукт России вырастет на 3,5%, указывая, что по этому параметру российская экономика превзошла любую европейскую. Увеличение ВВП ожидается и в других странах ЕАЭС.

Глава государства также отметил, что внешний государственный долг России сократился с 46 до 32 миллиардов долларов.