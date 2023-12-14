14 декабря 2023, 12:24
Путин заявил о сокращении внешнего государственного долга
Путин: внешний госдолг России сократился с 46 до 32 миллиардов долларов
Внешний государственный долг России сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. Об этом в ходе своего выступления на совмещенной с прямой линией пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства добавил, что представители бизнеса также рассчитываются по своим задолженностям.
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«Государственный долг сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. Частный долг сократился также: с 337 до 297 миллиардов долларов», — заявил Путин.
Президент добавил, что запас прочности российской экономики оказался достаточным, чтобы не останавливаться. Такие условия обеспечили консолидация российского общества и высокая финансовая устойчивость страны.
Путин отметил, что в этом году экономический сектор отыграл падение ВВП 2022 года и даже перешел к росту. Единственным негативным фактором оказалась инфляция, но Центральный банк принимает все меры, чтобы ее побороть.
«360» ведет прямую трансляцию с главными заявлениями Владимира Путина.
Владимир Путин
Экономика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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