14 марта 2023, 19:43
Россия выступила против расширения зерновой сделки
Замминистра Вершинин: Россия против продвигаемого Украиной расширения зерновой сделки
Россия против расширения зерновой сделки, которую так продвигает киевский режим. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Вершинин. Его процитировал ТАСС.
Вершинин отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности в мире страна считает важным разблокировку экспорта отечественной сельхозпродукции и удобрений.
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«Мы к этому относимся отрицательно. Мы исходим из того, что ООН и секретариат ООН должны сохранять нейтрально объективную позицию и не подыгрывать. В данном случае украинской стороне», — подчеркнул замминистра, комментируя заявление генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о необходимости максимально расширить зерновую сделку.
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По словам Вершинина, согласие России на продление продовольственной сделки на 60 дней не является ультиматумом. Это четкая, принципиальная и открытая позиция российской стороны.
Он пояснил, что спустя 60 дней представители страны посмотрят, какой прогресс достигнут в реализации меморандума. На этой основе Россия определит судьбу зерновой сделки и инициативы в целом, заключил Вершинин.
Россия
Украина
зерновая сделка
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