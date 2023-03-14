Важное 14 марта 2023, 19:43 Россия выступила против расширения зерновой сделки Замминистра Вершинин: Россия против продвигаемого Украиной расширения зерновой сделки РИА «Новости»

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Россия против расширения зерновой сделки, которую так продвигает киевский режим. Об этом заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Вершинин. Его процитировал ТАСС.

Вершинин отметил, что для обеспечения продовольственной безопасности в мире страна считает важным разблокировку экспорта отечественной сельхозпродукции и удобрений.

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«Мы к этому относимся отрицательно. Мы исходим из того, что ООН и секретариат ООН должны сохранять нейтрально объективную позицию и не подыгрывать. В данном случае украинской стороне», — подчеркнул замминистра, комментируя заявление генсека всемирной организации Антониу Гутерриша о необходимости максимально расширить зерновую сделку.

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По словам Вершинина, согласие России на продление продовольственной сделки на 60 дней не является ультиматумом. Это четкая, принципиальная и открытая позиция российской стороны.

Он пояснил, что спустя 60 дней представители страны посмотрят, какой прогресс достигнут в реализации меморандума. На этой основе Россия определит судьбу зерновой сделки и инициативы в целом, заключил Вершинин.