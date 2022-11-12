Мир 12 ноября 2022, 02:44 ООН заявила о начале отправки первой партии российских удобрений в Малави ООН: первую партию российских удобрений отправят в Малави в следующей неделе Публичное достояние

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Первая партия российских удобрений, ранее заблокированных в портах Европы, прибудет в Малави уже в ближайшую неделю. Об этом заявили представители офиса генерального секретаря ООН, сообщил ТАСС.

Нидерланды выдали разрешение на отправку в Малави 20 тысяч тонн российских удобрений, которые застряли в порту Роттердама из-за санкций. Власти Нидерландов пошли на этот шаг после получения запроса от Организации Объединенных Наций (ООН).

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Товары отправят в Малави в соответствии с Всемирной продовольственной программой международной организации.

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Члены ООН призвали ускорить работу по снятию ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России. Все страны должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, отметил исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и гендиректор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен накануне провели встречу в Женеве с делегацией из России.