Мир 11 ноября 2022, 23:52 ООН призвала быстрее снять ограничения на экспорт продовольствия из России ООН: необходимо ускорить снятие ограничений на экспорт продовольствия из России Unsplash

Читать 360tv в

ООН призвала ускорить работу по снятию ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление офиса генерального секретаря организации.

«ООН призывает все заинтересованные стороны ускорить устранение всех остающихся препятствий на пути экспорта и доставки удобрений в наиболее нуждающиеся страны», — отметили в сообщении.

Реклама

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс и гендиректор Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен 11 ноября встретились в Женеве с делегацией из России. Возглавлял группу российских представителей замглавы МИД страны Сергей Вершинин.

Реклама

«Согласованная повестка была полностью реализована. Во время обсуждений речь шла о продвижении в облегчении беспрепятственного доступа продовольствия и удобрений, в том числе аммиачных, из РФ на глобальные рынки», — уточнили в ООН.

Во время встречи стороны договорились об отправке первой партии российских удобрений для Малави. Груз направят в восточноафриканскую страну на предстоящей неделе.