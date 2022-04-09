ООН сообщила о более чем 11 миллионах украинских беженцев

На Украине около 11,4 миллиона беженцев покинули свои дома после начала российской спецоперации по демилитаризации страны. Об этом сообщили в Управлении Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

«В течение шести недель более 4,3 млн беженцев покинули страну, а еще 7,1 млн сменили место проживания внутри страны», — говорится в заявлении организации.

Основной страной прибытия беженцев остается Польша, куда с начала операции уехали более 2,5 миллиона украинцев.

Международное управление ООН 15 марта сообщало, что страну покинули около трех миллионов человек, включая 157 тысяч иностранцев. Преимущественно люди едут в страны Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдавию. Проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик уезжают в Россию.

Еврокомиссия с 3 марта запустила механизм, позволяющий покинувшим Украину гражданам находиться на территории Евросоюза в течение года, после чего продлить данный срок до трех лет. Беженцам предоставляют жилье, медпомощь, образование и работу.

По информации российского Минобороны, к 5 апреля с начала спецоперации из Донбасса и опасных районов Украины в РФ эвакуировались 620 760 человек, в том числе 122 684 ребенка. Всего запросов об эвакуации в Россию поступило около 2,7 миллиона. Среди российских регионов большинство украинцев эвакуируются в Ростовскую, Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и другие области.

Ранее сообщалось, что украинские беженки в Великобритании при поиске жилья в соцсетях стали получать много сообщений от одиноких мужчин, которые предлагают им жить с ними бесплатно, но спать в одной постели.