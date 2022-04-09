Беженкам с Украины предложили жилье в Британии в обмен на секс

Украинские беженки в Великобритании при поиске жилья в соцсетях стали получать много сообщений от одиноких мужчин, которые предлагают им жить с ними бесплатно, но спать в одной постели. Об этом написала британская газета Times.

Журналистка Times провела эксперимент, разместив пост от имени 22-летней киевлянки Наташи. Уже через несколько минут поступило много непристойных сообщений от мужчин, предлагавших близкие отношения в обмен на помощь с жильем. За два дня поступило 75 таких предложений сексуального убежища, из них больше половины — от одиноких, но не теряющих надежду мужчин.

Некоторые британцы, описывая свое жилище, врали, заявляя, что у них в доме несколько спален. Другие в открытую предлагали спать вместе. А один мужчина сразу так и написал, что ничем не поможет девушке, если она не готова с ним кувыркаться, но если что, то они могут обо всем договориться и он поможет ей с оформлением визы по спонсорской программе. Она предполагает, что беженцы могут приехать в Британию к тем, кто готов принять их у себя дома.

Ранее стало известно, что у Владимира Зеленского пустует вилла в Италии, пока многие украинские беженцы не могут найти жилье.