13 февраля 2023, 12:27
МИД России счел нецелесообразным продление зерновой сделки
Замглавы МИД Вершинин назвал нецелесообразным продление зерновой сделки без результатов
Продление зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН без осязаемых результатов является нецелесообразным. Об этом в эфире телеканала RTVI сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
«Продление договоренностей по зерновой сделке и стамбульским пакетным договоренностям является нецелесообразным без реального снятия санкций с экспорта российской сельскохозяйственной продукции», — заявил он.
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В июле 2022 года Россия, Турция, ООН и Украина подписали четырехстороннее соглашение по вывозу украинских удобрений и зерна по Черному морю. Также в документе шла речь о снятии ограничений в поставках отечественной сельскохозяйственной продукции на международный рынок.
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Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщал, что никакого прогресса в договоренностях с ООН о нормализации российского сельхозэкспорта нет. По его словам, отечественные поставщики и производители до сих пор сталкиваются с высокими страховыми тарифами, блокировкой банковских платежей и запретом входить в порты.
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