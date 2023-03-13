Мир 13 марта 2023, 19:46 Россия допустила продление зерновой сделки на 60 дней Замглавы МИД Вершинин: Россия не против продления зерновой сделки на 60 дней РИА «Новости»

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Россия не возражает против второго тура Черноморской зерновой инициативы, но только на 60 дней. Продление зависит от обеспечения экспорта российской продукции, заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Вершинин. Его слова привел ТАСС.

Российская сторона даст оценку выполнению соглашения с ООН о разблокировании экспорта своей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. После этого примут решение о возможности нового продления Черноморской зерновой инициативы.

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По словам Вершинина, дальнейшую позицию России определят исходя из прогресса по вопросу касательно «экспорта на мировой рынок, так, как это обсуждалось первоначально».

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«Речь идет о снятии тех ограничений, которые мешают нашему экспорту, и реализации тех заявленных исключений из санкций, о которых так часто любят говорить в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне», — объяснил он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал продлить действие договоренностей в рамках зерновой сделки и после 18 марта. По его словам, вывоз удобрений и зерна из России и с Украины имеет важное значение для сохранения продовольственной безопасности во всем мире.