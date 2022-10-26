ООН оценила работу по снятию ограничений на экспорт удобрений из России | 360°

Мир 26 октября 2022, 18:51 ООН оценила работу по снятию ограничений на экспорт удобрений из России Замгенсека ООН Гриффитс: мы проделали работу по снятию ограничений на удобрения из России РИА "Новости"

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ООН в последнее время проделала большую работу по снятию ограничений поставок российских удобрений на международный рынок. Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Мартин Гриффитс, написал ТАСС.

«По поводу отмены ограничений на экспорт удобрений из России могу сказать, что мы проделали большую работу на этот счет», — подчеркнул он.

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Гриффитс отметил, что организация заинтересована в продлении зерновой сделки между ООН, Россией, Турцией и Украиной по вывозу зерна из портов Одессы на мировые рынки. Прежнее соглашение между сторонами истекает 19 ноября, а новое не заключено, писал RT.

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Президент Путин ранее сообщал, что западные страны не выполняют свою часть договоренностей по зерновой сделке.

В частности, он отметил, что украинские сухогрузы с продовольствием отплывают в страны Евросоюза, а не в развивающиеся государства, как это было оговорено. Таким образом, подчеркнул российский лидер, зерновая сделка стала «сплошным надувательством».