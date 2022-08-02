facebook_pixel
    02 августа 2022, 22:18

    ООН отреагировала на визит Пелоси на Тайвань

    Представитель Генсека ООН Дюжаррик: организация следовала резолюцию об «одном Китае»

    Анатолий Минкин

    ООН рассматривает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, исходя из резолюции Генассамблеи 1971 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

    ООН отреагировала на визит Пелоси на Тайвань

    Он напомнил, что принятый на Генассамблее ООН в 1971 году документ предусматривает, что Китай остается одним из постоянных членов Совета безопасности и только правительство страны может представлять ее в организации.

    «Политика ООН по этому вопросу следующая: мы руководствуемся резолюцией Генассамблеи 2758 от 1971 года по Китаю», — сказал Дюжаррик, комментируя визит Пелоси на Тайвань.

    Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник, 2 августа, прилетела на Тайвань, несмотря на неоднократные протесты властей Китая. Министерство иностранных дел страны вызвало посла США и выразило ему протест.

    В ведомстве отметили, что рассматривают визит Пелоси на Тайвань как попытку вмешательства во внутренние дела страны и нарушение государственного суверенитета.