ООН отреагировала на визит Пелоси на Тайвань

ООН рассматривает визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, исходя из резолюции Генассамблеи 1971 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он напомнил, что принятый на Генассамблее ООН в 1971 году документ предусматривает, что Китай остается одним из постоянных членов Совета безопасности и только правительство страны может представлять ее в организации.

«Политика ООН по этому вопросу следующая: мы руководствуемся резолюцией Генассамблеи 2758 от 1971 года по Китаю», — сказал Дюжаррик, комментируя визит Пелоси на Тайвань.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник, 2 августа, прилетела на Тайвань, несмотря на неоднократные протесты властей Китая. Министерство иностранных дел страны вызвало посла США и выразило ему протест.

В ведомстве отметили, что рассматривают визит Пелоси на Тайвань как попытку вмешательства во внутренние дела страны и нарушение государственного суверенитета.