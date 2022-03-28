ООН напомнила Украине о Женевских конвенциях по обращению с пленными

В ООН не видели кадров с пытками российских военнопленных на Украине, но организация настаивает и напоминает о том, что со всеми пленными военнослужащими можно обращаться только в соответствии с Женевскими конвенциями. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы не видели этого видео, но важно в принципе, чтобы со всеми пленными военнослужащими обращались в соответствии с Женевскими конвенциями», — сказал он. Его слова привело РИА «Новости».

Кадры, на которых российским военнопленным прострелили ноги, по предварительным данным, были сняты в Харьковской области, на одной из баз украинских националистов. Обстоятельства жестокого обращения с пленными российскими военнослужащими выясняет СК РФ.

Видео уже прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лица, причастные к этому, должны понести ответственность за свои действия.