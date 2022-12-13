Криминал 13 декабря 2022, 14:35 «Стулья с проводами и затяжками для рук и ног». В ЛНР нашли пыточные ВСУ Советник главы ЛНР Сорока рассказала, что ВСУ пытали пленных на электрическом стуле

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Украинские военные практиковали пытки током. Следы крови и конструкции, похожие на электрический стул, нашли в освобожденных населенных пунктах Луганской Народной Республики. Советник главы ЛНР Анна Сорока и уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова рассказали об этом Ura.ru.

«Мы обнаружили явные признаки пыточных — стулья с проводами и затяжками для рук и ног, следы крови», — сказала Анна Сорока.

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В школе села Трехизбенка, по ее словам, находился штаб подразделения Вооруженных сил Украины. Подвал осмотрели с ультрафиолетовыми лампами и нашли на стенах следы крови. Виктория Сердюкова пожаловалась на состояние военнопленных, которых вернули по обмену с Украиной в ЛНР. Каждый рассказал о пытках, а на телах погибших нашли ожоги, следы от выстрелов, некоторым отрезали части тела. ВСУ расправлялись не только с военными, но и мирными жителями. Омбудсмен рассказала о случае, когда танк подъехал к дому и выстрелил в него, хотя на окнах висели флаги и белая одежда — знак того, что в нем живут гражданские.

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Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер выступила в Женеве с докладом о пытках в плену ВСУ, рассказали «Известия». Общественники опросили 170 российских солдат и узнали, что их резали и мучили током.