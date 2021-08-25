OnlyFans передумала запрещать порнографический контент

Платформа OnlyFans не будет запрещать публикацию контента сексуального характера. Площадка пересмотрела свои планы по изменению политики и решила оставить все как есть. Об этом сообщили в официальном Twitter.

«Спасибо всем, ваши голоса были услышаны. Мы получили гарантии, необходимые для поддержки разнообразного контента от авторов, и решили приостановить изменение нашей политики», — рассказали представители OnlyFans.

Платформа планировала с 1 октября запретить размещение порнографического контента, во многом благодаря которому OnlyFans и обрела популярность. В компании заявляли, что приняли решение по такой радикальной смене политики из-за давления со стороны банков и платежных систем. Но теперь от этих планов отказались. Вероятно, платформа договорилась с финансовыми организациями.

«Мы продолжим оставаться домом для всех авторов», — сообщили в компании.

Глава OnlyFans Тим Стокли ранее заявлял, что из-за репутационных рисков от работы с платформой отказались крупные банки JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon и Metro Bank.

Многие знаменитости и модели выкладывают на OnlyFans свои откровенные снимки и видео, к которым можно получить доступ по подписке.