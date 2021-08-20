Bloomberg: OnlyFans начнет блокировать порно
Платформа OnlyFans решила запретить публикацию порнографии. Теперь сервис хочет стать площадкой для общения звезд со своими фанатами. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В британской компании заявили, что пользователи с октября не смогут выкладывать порнографические материалы. Такое решение платформа приняла из-за давления, которое стали оказывать платежные сервисы и банки. Также компания хочет избавиться от репутации сайта с порно. Теперь OnlyFans нацелена на обеспечение «долгосрочной устойчивости платформы».
Как уточнил Vice, пользователи не смогут размещать откровенное порно, но смогут публиковать фото и видео эротического характера. Под запрет попадут материалы, сделанные в общественных местах. Еще нельзя будет публиковать кадры с несовершеннолетними, добытые незаконно.
OnlyFans — платформа, позволяющая знаменитостям продавать свои фото и видео поклонникам. Сейчас на сайте зарегистрировано 130 миллионов пользователей. Компания планирует сделать его еще более массовой платформой.