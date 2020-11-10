Онкологи назвали главный симптом рака кожи

Специалисты рассказали об основном методе определения меланомы. Он называется по первым буквам латинского алфавита — ABCDE.

В первом пункте A речь идет об ассиметрии. B — это граница (по-английски border). У здоровой родинки границы четкие, а у той, которая может переродиться в злокачественное новообразование — размытые.

C — цвет (по-английски color). Опасная родинка неравномерно окрашена. Пункт D означает диаметр. Размеры безопасной родинки не могут превышать миллиметров. Последний пункт — эволюция. Если родинка не растет и не меняет свой цвет, то беспокоиться не о чем.

Врачи призвали при малейших изменениях по этой схеме сразу обращаться за помощью к специалистам. Ранняя диагностика поможет справиться с опасной болезнью. Организм слабо реагирует на меланому, поэтому она быстро прогрессирует.

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