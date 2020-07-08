Онищенко объяснил поступок больного СОVID-19 президента Бразилии проблемами воспитания

Президент Бразилии Жаир Болсонару заболел COVID-19. Он лично рассказал об этом журналистам и сразу же после своего выступления снял маску, когда рядом были люди. Врач-эпидемиолог и первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал поступок политика глупым риском.

Политик напомнил, что Болсонару изначально был против жестких ограничений из-за коронавируса. Тем не менее самого президента Бразилии можно отнести к группе риска: у него явно избыточный вес и вероятны проблемы с эндокринной системой.

«Глупый риск. <…> Он, конечно, не обременен высокой культурой поведения. Если ты знаешь, что заразен, делать так не надо было. Но это уже проблемы воспитания. Конференцию можно было провести через стекло или в маске — все было бы пристойно», — заметил Онищенко.

Желание бразильского лидера показать, что он чувствует себя хорошо, эпидемиолог тоже воспринял скептически. Осложнения при COVID-19 возникают не сразу. Происходит это на 8-12 день: либо человеку становится значительно хуже, либо он идет на поправку.

Онищенко подчеркнул, что спрос есть и с журналистов, которые испугались заразиться коронавирусом из-за поступка Болсонару.

«Он вряд ли бы кого-то заразил. Социальная дистанция обеспечивала безопасность. Сами журналисты тоже должны были быть в масках. В Бразилии их ношение никто не отменял. К ним вопрос тоже есть. Вы вправе возмущаться его поведением, но сами относитесь к группе риска по профессиональным показателям. Претензии обоюдные», — подчеркнул зампред думского комитета.

Судебную перспективу по этому делу Онищенко назвал слабой. По его мнению, ситуация больше похожа на попытку «поднять цитируемость».

Врач напомнил, что сейчас надо делать акцент на личной гигиене, а меры безопасности перенаправить именно в эту сторону.

«Не просто всех сажать на бездумные ограничения, а заставлять людей исполнять меры личной гигиены, которые будут прежде всего обеспечивать активную жизнедеятельность и при этом безопасность людей», — заключил Геннадий Онищенко.

Журналисты, побывавшие на пресс-конференции Жаира Болсонару, намерены судиться с президентом Бразилии. Они считают, что глава государства подверг их риску.