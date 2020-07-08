Журналисты решили подать в суд на президента Бразилии. Он снял маску после объявления о заражении коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару лично рассказал прессе о своем заболевании COVID-19. Журналисты посчитали, что лидер страны подверг их риску заражения, поэтому намерены подать на него в суд.

«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей», — сказано в заявлении главы Бразильской ассоциации прессы (ABI).

Болсонару выступил перед представителями СМИ 7 июля. Он сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Несмотря на то, что президент был в медицинской маске, он не соблюдал дистанцию. Более того, после завершения встречи бразильский лидер снял средство защиты, стоя в нескольких метрах от других людей. Этим действием он хотел показать, что хорошо себя чувствует.

В ABI отметили, что Болсонару не только подверг риску инфицирования остальных, но и нарушил режим самоизоляции. Журналисты обвинили президента в несоблюдении уголовного кодекса, что предусматривает заключение под стражу.

«Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в верховный суд на президента», — заключили в ассоциации.

Жаиру Болсонару 65 лет. Президентом Бразилии он стал в январе 2019 года. Политик выступает за «вертикальную изоляцию», когда дома остаются только пожилые люди. Кроме того, он не раз критиковал ограничительные меры, вводимые из-за распространения коронавируса.