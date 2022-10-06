«Они здесь не живут, поэтому несут полную ахинею». Новый пакет санкций от ЕС назвали глупой фантазией | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 20:45 Поделиться Telegram

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Viber «Они здесь не живут, поэтому несут полную ахинею». Новый пакет санкций от ЕС назвали глупой фантазией Экономист Разуваев назвал новые санкции против России нелогичными Markus Spiske/Unsplash

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Новый восьмой пакет антироссийских санкций не имеет ничего общего с реальной жизнью в РФ. Так в разговоре с «360» заявил экономист Александр Разуваев. Он подчеркнул, что составлявшие этот список еврочиновники не могут быть объективными, так как не живут в этой стране.

«Они вообще не очень понимают и не очень знают нашу жизнь. И [делают выводы — прим. ред.], просто нахватавшись чего-то из интернета. <…> Они искренне считают, что если они что-то прочитали, то так и есть», — сказал Разуваев.

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Экономист также отметил, что на решение чиновников из ЕС могут влиять советы представителей нашей несистемной оппозиции.

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Говоря конкретно о новом пакете санкций, Разуваев заявил, что внесение в список Александра Дугина не совсем логично.

«Дугин — уважаемый философ. Но то, что они пишут, что он мозг Путина — это глупость. То, что он говорит, и то, что делает Владимир Владимирович, — вещи немного разные», — отметил собеседник «360».

И тем не менее нахождение Дугина в черном листе, по мнению Разуваева, более или менее объяснимо. А вот внесение в санкционные списки звезд эстрады остается непонятным, заявил экономист.

Ранее стали известны лица и предприятия из РФ, которые попали в восьмой пакет ограничений. Среди них артисты Олег Газманов, Николай Расторгуев, Юлия Чичерина, глава ЦИК Элла Памфилова, машиностроительный завод «Авангард», конструкторское бюро «Иркут» и АО «Гознак».

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