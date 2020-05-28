«Они всегда это собирались делать»: в ДНР оценили планы Киева по уничтожению Донбасса

Для него заявления о боевых действиях совсем не удивительны.

«Для меня ровным счетом ничего удивительного в этом нет, поскольку это и ожидалось с самого начала. Что удивительного в том, что украинские военные собираются вести боевые действия? Они всегда это собирались делать. Вообще всегда», — заявил Стрелков.

Даже при заключении Минских соглашений Киев все равно не думал решать вопросы мирным путем. По мнению экс-министра, власти Украины раньше боялись обнародовать свое решение, сейчас же уже не опасаются этого.

«Они всегда рассматривали такую возможность [уничтожение республик], как одну из основных. И никогда они не собирались никакие Минские соглашения выполнять», — добавил Стрелков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен вести с ДНР и ЛНР никаких разговоров. Страна собирается ликвидировать самопровозглашенные республики.