Глава МИД Украины заявил о намерении ликвидировать ДНР и ЛНР

После того, как Киев установит контроль на территории Донбасса, администрации самопровозглашенных ДНР и ЛНР будут ликвидированы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.

«Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба в интервью телеканалу ATR, видеозапись которого опубликована 26 мая на YouTube.

Также он отметил, что переходить к плану «Б» по Донбассу, о котором ранее говорили в офисе президента Владимира Зеленского, намерены только в том случае, если ситуацию не смогут урегулировать в течение года. При этом глава украинского МИД не стал раскрывать, о чем именно говорится в этом плане.

Депутат народного совета ДНР Елена Шишкина ранее допустила, что президент Украины Владимир Зеленский может попасть под народный трибунал.

Украинский народный трибунал работает на территории ДНР и ЛНР с весны 2018 года. По словам Шишкиной, на его заседаниях разбирали преступления, совершенные украинскими силовиками и властями во время конфликта в Донбассе.