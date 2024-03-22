Мир 22 марта 2024, 20:13 «Они повсюду». Адмирал НАТО — о россиянах Адмирал Бауэр: НАТО нужно фокусировать внимание не только на востоке РИА «Новости»

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НАТО нужно фокусировать внимание не только на восточном фланге альянса — якобы из-за присутствия российских военных в самых разных точках мира. Об этом в интервью украинскому сайту «АрмияInform» заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр.

Он указал на присутствие россиян в таких регионах, как Арктика, западная Атлантика, Африка, Средиземное и Черное моря. Кроме того, Бауэр отметил активность российской стороны в космосе и киберпространстве.

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«Россияне вокруг нас. И было бы глупо фокусироваться только на восточном фланге, потому что россияне не только там. Они повсюду», — заявил высокопоставленный военный.

Ранее Бауэр высказал мнение, что альянс готов к возможному конфликту с Россией. По его словам, находиться в состоянии готовности — главная задача НАТО.