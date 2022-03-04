«Он все понял и ему страшно». Сотрудник Академии военных наук предположил, что Зеленский покинул Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, покинул Украину. Свои предположения Прохватилов высказал в беседе с телеканалом «360».

«Мне кажется, что он (Зеленский — прим. ред.) уехал, потому что ситуация для киевского режима становится критичной, предельно критичной», — отметил Прохватилов.

По его словам, у них утеряно централизованное управление войсками, 95% военной инфраструктуры уничтожено.

Части ВСУ и нацбаты, по мнению собеседника телеканала «360», выходят из городов, население они не выпускают, прикрываясь как живым щитом.

«То есть я смотрел последнее видео с Зеленским, по моему он все понял и ему страшно, ему не по себе, он покинул Украину», — еще раз отметил Прохватилов.

Легитимность президента Украины в качестве объекта, принимающего решения, вызывает вопросы, считает кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Поэтому, по его словам, России необходимо стремиться к переговорам с различными представителями политических элит соседней страны.