Легитимность президента Украины в качестве объекта, принимающего решения, вызывает вопросы. Поэтому России необходимо стремиться к переговорам с различными представителями политических элит соседней страны. Об этом рассказал кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

Политолог задался вопросом, может ли сегодняшний президент Зеленский принимать решения и обладает ли тем авторитетом, чтобы можно было положиться на его ответственность.

«Думаю, что нет. Важен диалог на уровне национального схода. Когда представители политических групп приезжают на переговоры, они обладают большей легитимностью, чем Зеленский. Если Россия остановится и начнет перемирие, то мы не сможем избавить Украину от нацизма полностью», — сказал Судаков.

Политолог напомнил, что украинцы никогда не были враждебны для России.

«Мы уважаем свой братский народ, но ситуация сложилась так, что нацисты захватили братскую страну, превратив ее в место, где символ фашизма стал равен национальной идеологии», — заявил он.

Судаков подчеркнул, что важно выбить нацистов с Украины, чтобы она приобрела статус нейтральной страны, как когда-то была Швейцария.

Он добавил, что главным объектом переговоров должен стать гуманитарный вопрос, так как человеческие жизни важнее всего.