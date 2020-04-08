«Он в хорошем настроении». В Великобритании рассказали о состоянии Джонсона

Весь мир сейчас следит за новостями о здоровье британского премьер-министра Бориса Джонсона, которого госпитализировали с коронавирусом. Он продолжает лечение в госпитале.

Политик остается в палате интенсивной терапии. Тем мне не менее лечение дает свои плоды. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя правительства Великобритании.

«Он в хорошем настроении», — заявили на Даунинг-стрит. Это сообщение процитировало РИА «Новости».

Борис Джонсон — единственный возглавляющий государство политик, у которого подтвердился коронавирус. О его болезни стало известно 27 марта. Он сдал тест на 2019-nCoV после того, как у него повысилась температура и появился кашель. С того момента Джонсон самоизолировался и работал из дома.

Коронавирусная инфекция у него подтвердилась, а 6 апреля он попал в больницу из-за ухудшившегося состояния. Временно правительство Великобритании возглавляет министр иностранных дел Доминик Рааб.

Кроме Джонсона коронавирус подхватили принц Чарльз, князь Монако Альбер II, министр культуры Франции Франк Риестер. О том, кто еще из сильных мира сего заразился 2019-nCoV, можно прочитать в большом материале «360».