«Он был Изя Демский»: Садальский рассказал о белорусских корнях Кирка Дугласа

Смерть Кирка Дугласа не оставила равнодушным Садальского. Он попрощался со своим заокеанским коллегой в Instagram и напомнил, что американского актера на самом деле зовут по-другому, а его родители эмигрировали в Соединенные Штаты из Белоруссии.

«Он из эмигрантской семьи — его родители из Белоруссии. Мир его знает как Кирка Дугласа, актера из Беверли-Хиллз. Он был Изя Демский», — написал Садальский.

Он вспомнил, что Дуглас был человеком, который генерировал мудрые мысли и привел в пример одну из них. «Ошибки, которые люди считают ошибками, часто вовсе таковыми не являются», — цитирует Садальский Дугласа.

Актер «золотой эпохи» Голливуда Кирк Дуглас умер на 104-м году жизни 5 февраля 2020 года. Он был одним из самых известных киноактеров в мире за всю историю кинематографа. Его визитная карточка — картина 1960 года режиссера Стэнли Кубрика «Спартак». Дуглас также был писателем и известным филантропом. За свою долгую жизнь он отдал на благотворительность целое состояние. В 1996 году актеру вручили почетный «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе.