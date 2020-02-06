Умер актер Кирк Дуглас

О смерти известного актера сообщил его сын Майкл Дуглас, тоже знаменитый актер.

«Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино», — отметил он, добавив, что его отец прожил замечательную жизнь и оставил потомкам богатое кинематографическое наследие.

Кирк Дуглас (настоящее имя Исер Данилович) был одним из самых известных и успешных актеров в истории кинематографа. Он сыграл во многих знаменитых картинах, таких как «Спартак» и «Детективная история». Дуглас был и актером театра. Среди его спектаклей — знаменитый «Пролетая над гнездом кукушки».

Помимо этого, актер написал десять книг, а также был гуманистом и филантропом, много средств отдавшим на благотворительность.