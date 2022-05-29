Заявления украинского омбудсмена об издевательствах над пленными боевиками опровергли

Уполномоченная Верховной рады Украины Людмила Денисова заявила об издевательствах и пытках попавших в российский плен бойцов ВСУ. Она подчеркнула, что это нарушает Женевские конвенции. Доказательства, что слова украинского омбудсмена не соответствуют действительности, привел Telegram-канал «Война с фейками».

Они опубликовали ссылку на материал и заявление министра юстиции Донецкой Народной Республики Юрия Сироватко, который показал, в каких условиях содержатся вышедшие с территории «Азовстали» военные и боевики «Азова»*.

«Никто никого не бьет, не мучает. У нас организовано трехразовое питание. Всех кормим и лечим», — рассказал он.

Кроме того, жена командира националистического батальона Дениса Прокопенко в интервью британской газете The Guardian заявила, что никто над ее мужем и его сослуживцами не издевается.

Авторы Telegram-канала напомнили, что доказательств издевательства украинских военных над попавшими в плен российскими солдатами достаточно много.

* «Азов» — военизированное националистическое формирование, запрещенное в России.