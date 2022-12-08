Общество 08 декабря 2022, 18:08 Россия и Украина начали переговоры по обмену фигурантами уголовных дел Москалькова рассказала о переговорах с украинским коллегой об обмене подследственными РИА «Новости»

Читать 360tv в

Переговоры об обмене гражданскими лицами, ставшими фигурантами уголовных дел, начали вести омбудсмены России и Украины. Как сообщил ТАСС, об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она пояснила, что речь идет о людях, против которых власти соседней страны завели уголовные дела за пророссийские настроения.

Реклама

«У нас есть большой список этих людей — это писатели, телеведущие, журналисты. С другой стороны был тоже представлен список, в ком они заинтересованы», — заявила Москалькова.

Реклама

Омбудсмен подчеркнула, что речь идет только о гражданских лицах. Она добавила, что пока ведет предварительные переговоры с уполномоченным по правам человека на Украине Дмитрием Лубинцом, а также согласовывает вопрос с компетентными органами.

Пока Россия и Украина провели несколько обменов попавшими в плен военными. В минувший вторник, 6 декабря, Министерство обороны России сообщило, что домой вернулись 60 бойцов с подконтрольной Киеву территории.

В ведомстве подчеркнули, что освободить их удалось после переговоров. В плену российским солдатам грозила смертельная опасность. Всех освобожденных доставили в Москву для прохождения курса реабилитации.