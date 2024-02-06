Мир 06 февраля 2024, 13:43 Олжас Бектенов стал новым премьером Казахстана Токаев назначил Бектенова новым премьер-министром Казахстана РИА «Новости»

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Новым премьер-министром Казахстана стал руководивший администрацией президента и Антикоррупционной службой Олжас Бектенов. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о его назначении, сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», — указано в документе.

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Назначить Бектенова предложил глава партии Amanat Ерлан Кошанов. Президент мог утвердить его кандидатуру только после ее одобрения парламентом, уточнили «Известия».

За день до этого Токаев принял отставку правительства республики, писал RT. Тогда врио премьер-министра Казахстана назначили Романа Скляра.

Ранее президент России Владимир Путин сменил гендиректора Министерства иностранных дел страны. Им стал Алексей Островский, а бывшего директора внешнеполитического ведомства Сергея Вязалова освободили от должности в связи с перехохом на другую работу.