Мир 25 марта 2023, 17:47 Олланд уличил власти ФРГ в ошибочных действиях с «Северным потоком — 2» Экс-президент Франции Олланд: ФРГ нужно было остановить работы по «Северному потоку — 2» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительству Германии при Ангеле Меркель не стоило допускать окончание строительства российского «Северного потока — 2». Такое заявление сделал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Нужно было бы остановить „Северный поток — 2“ еще во время строительства, а западным компаниям — намного раньше уйти из России», — сказал Олланд.

Реклама

Он напомнил, что тогда лично аннулировал экспорт кораблей-вертолетоносцев Mistral в Россию. Однако после этого поступка Франция оказалась в одиночестве. Страну никто не поддержал, продолжая выстраивать отношения с Россией и «не проявляя достаточной решимости».

Олланд признал, что мировое сообщество раскололось в вопросе отношений с президентом Владимиром Путиным и санкций, которые необходимо было ввести. Однако он заверил, что их целью с Меркель было недопущение военных действий.

Олланд также констатировал, что Минские соглашения дали время для укрепления украинской армии.

Американский журналист Сеймур Херш уличил президента США Джо Байдена в подрыве «Северных потоков». По его словам, глава Белого дома пошел на это из-за поражения украинской армии в ходе спецоперации.