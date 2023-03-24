Мир 24 марта 2023, 16:09 Байдена уличили в подрыве «Северных потоков» из-за поражений ВСУ в зоне спецоперации Журналист Херш: Байден поручил «Северные потоки» из-за поражений ВСУ на фронте Белый дом / flickr

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Президент США Джозеф Байден решил подорвать российские газопроводы «Северный поток» из-за поражений ВСУ в зоне спецоперации. Такое заявление сделал американский журналист Сеймур Херш в интервью сотрудникам издания CGTN.

«Скорее всего, неудачи Украины на поле боя заставили его тревожиться по поводу дальнейшего финансирования конфликта странами Западной Европы, в особенности Германией», — предположил он.

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При этом Херш отметил, что истинные причины решения Байдена ему неизвестны.

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Также журналист прокомментировал версию с причастностью к подрывам «Северных потоков». По его словам, эта теория не выдерживает никакой критики. Он напомнил, что в этой версии упоминается яхта, якобы арендованная за миллион долларов, и поддельные паспорта.

«История просто смехотворная, но это не помешало [американцам] ее обнародовать», — сказал Херш.

По его мнению, представители Белого дома возлагали на эту версию большие надежды.